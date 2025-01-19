Как Зеленский отмерил Украине 100 лет, страх Нетаньяху и сказки Байдена Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, какие альянсы сложились за неделю в мире, зачем одноразовой Украине договор с уставшей Британией, почему в Южной Корее не жалеют президентов. 18 января, 21:07 Мирный договор между Израилем и ХАМАС, Киев подписал столетний договор с Британией. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Middle East Images, JEON HEON-KYUN, Carl Court

Уходящая неделя опять была достаточно щедрой на события. Во-первых, прошло подписание Договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном. Этот договор готовили с 2022 года, и он пришёл на смену предыдущему соглашению, что, цитирую, «отображает выход отношений между странами на принципиально новый уровень».

Чтобы нейтрализовать распространяемые западными пропагандистскими СМИ слухи, иранский МИД также сделал отдельное заявление, что последние события в Сирии никак не повлияли на российско-иранские отношения.

Следующее событие — это анонсированное подписание перемирия между Израилем и ХАМАС. Текст соглашения практически тот же, что был изначально предложен 14 месяцев назад. И вот — после года с лишним боёв, кучи обстрелов, значительных потерь, десятков тысяч убитых гражданских, чувствительного обвала израильской экономики — пришли к необходимости подписывать то, что можно было подписать уже в ноябре-декабре позапрошлого года.

Празднование прекращения огня между ХАМАС и Израилем в секторе Газа. Фото © ТАСС / Middle East Images / ABACA

Нетаньяху и его партия войны были готовы и дальше продолжать кровопролитие, наплевав в том числе и на жизни пленных и заложников с обеих сторон, но разгоревшийся конфликт между Трампом и Нетаньяху ставит под вопрос дальнейшую поддержку Израиля со стороны США (в частности, Трамп категорически против войны с Ираном). Израиль может внезапно оказаться один на один с мусульманским миром и без американского зонтика, поэтому Биби вынужденно срочно пытается свернуть конфронтацию.

Третья новость — из Южной Кореи. Там полиции со второй попытки удалось арестовать «импичнутого» президента, пытавшегося узурпировать власть с помощью вооружённого госпереворота. При этом под импичментом не только сам президент, но и два последующих «исполняющих обязанности», а сейчас на его месте уже третий «и.о.».

Южная Корея — это демократия, говорили они. Демократы не узурпируют власть, говорили они. В демократиях нет коррупции, говорили они. Демократия — это стабильность, говорили они. И за пятьдесят с лишним лет все президенты Южной Кореи или арестованы, или расстреляны, или свергнуты. Но демократично.

Следующая новость — о том, что Байден написал прощальное письмо, а потом записал аналогичное получасовое видео. В письме он обильно врал о своих выдуманных достижениях, а в видео просто наговорил бессвязный набор случайных слов, многие из которых не смогли расшифровать даже опытные байденоведы.

Кроме Байдена, аналогичные рассказы о своих великих достижениях попытались озвучить два социопата с рыбьими глазами — Блинкен и Салливан. На пресс-конференции Блинкена двое журналистов обвинили его в гибели трёхсот журналистов в секторе Газа, и по приказу Блинкена их вывели из зала — вот такая свобода слова. С Салливаном вышло скучнее (он и сам скучный), он просто нёс ахинею о том, что США за четыре года стали сильнее, а Россия и Китай ослабели (надо было ещё соврать, что БРИКС развалился, для полноты вранья).

И завершает наш дайджест истерическая (не путать с исторической) встреча Зеленского и Стармера в Киеве. Стармер, на скорую отставку которого принимают ставки в Британии, подписал с Зеленским, недорейху которого осталось жить несколько месяцев, «столетний договор о дружбе». Как я уже ехидничал, «вечный мир» между Польшей и Тевтонским орденом когда-то продержался менее года, поэтому «столетний договор» может прожить ещё меньше.

Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев. Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Все эти пафосные рассказы Стармера о том, что Британия может прислать войска, звучат громко ровно до того момента, пока мы не вспомним, что на сегодняшний день ВСУ даже в их побитом виде в разы сильнее жалкой британской армии (pity British army). Вся британская армия целиком едва насчитывает 70 тысяч человек, из которых относительно боеспособен только корпус быстрого реагирования численностью 12 тысяч. И тот никогда не воевал в континентальных войнах против общевойсковых армий, а занимался только контрпартизанскими операциями против туземцев в тапках.

Аналогично и относительно возможной экономической помощи Украине со стороны Британии. На Острове такая дыра в бюджете и такая печалька в экономике, что им бы самим поискать, кто бы им помог (дошло до того, что британцам уже не хотят давать в долг, приходится повышать проценты по займам).

Но зато Зеленский, как и положено неблагодарной гниде, не преминул возможностью плюнуть во вчерашнего благодетеля и заявить, что он недоволен политикой Байдена и недостаточной помощью со стороны США. Впрочем, сильно сомневаюсь, что это поможет ему выстроить отношения с Трампом.

В целом же Запад трясёт и шатает, наши союзы и альянсы усиливаются, а многие из тех, кто мечтал о развале России, уже сами на свалке истории. И демонстративные жесты политических импотентов никак не изменят объективную реальность, где они уже проиграли.

Авторы Александр Роджерс