Гол Матвея Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в выездном матче
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:1.
Хоккеисты «Девилз» открыли счёт уже на 3-й минуте, автором гола стал Дуги Хэмилтон. На 22-й минуте благодаря россиянину Матвею Мичкову гости сравняли счёт, а на 53-й минуте Бобби Бринк принёс «Филадельфии» ещё одно очко. За две секунды до окончания матча Трэвис Конечны забросил в пустые ворота последнюю шайбу.
«Филадельфия» набрала 48 очков за 47 матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Нью-Джерси» остаётся на третьей позиции, набрав 58 очков за 48 встреч. Следующий матч игроки «Флайерз» проведут на домашней арене против «Детройта» 22 января.
Тем временем капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает свою борьбу за первую строчку в списке лучших снайперов НХЛ. От рекорда Уэйна Гретцки его отделяют всего 20 шайб. В последнем матче гол российской звезды помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в овертайме.