Гол Матвея Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в выездном матче

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Девилз» открыли счёт уже на 3-й минуте, автором гола стал Дуги Хэмилтон. На 22-й минуте благодаря россиянину Матвею Мичкову гости сравняли счёт, а на 53-й минуте Бобби Бринк принёс «Филадельфии» ещё одно очко. За две секунды до окончания матча Трэвис Конечны забросил в пустые ворота последнюю шайбу.

«Филадельфия» набрала 48 очков за 47 матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Нью-Джерси» остаётся на третьей позиции, набрав 58 очков за 48 встреч. Следующий матч игроки «Флайерз» проведут на домашней арене против «Детройта» 22 января.