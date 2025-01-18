Игрок «Айлендерс» Цыплаков отстранён на три игры НХЛ за удар соперника в голову

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков дисквалифицирован на три матча Национальной хоккейной лиги за нарушение правил во время исполнения силового приёма против форварда «Филадельфии» Райана Пелинга. Об этом сообщил департамент безопасности игроков НХЛ.

Во встрече, проходившей в ночь на 17 января, россиянин жёстко встретил соперника возле своих ворот, после чего Пелинг не смог продолжить встречу. Судьи на льду не удалили Цыплакова за силовой приём, однако департамент посчитал, что игрок нарушил правила, нанеся удар в голову американца.

Силовой приём Максима Цыплакова на Райане Пелинге. Видео © X / Gino Hard

Таким образом Цыплаков пропустит домашние матчи с «Сан-Хосе», «Коламбусом» и «Филадельфией».

Напомним, 26-летний Цыплаков проводит дебютный сезон в НХЛ. В 44 играх на его счету семь голов и 12 результативных передач. Ранее он выступал за московский «Спартак».