Российский хоккеист случайно принёс своей команде победу в матче НХЛ, забив курьёзный гол

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин помог своему клубу победить «Миннесоту Уайлд» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу канадской команды.

Шайба Подколзина стала победной. В начале третьего периода он попытался отдать пас Дарнеллу Нерсу, но шайбу попала в конёк защитнику хозяев Деклану Чисхольму, после чего отрикошетила в ворота. Для 23-летнего россиянина это шестой гол в сезоне, всего на его счету 17 очков (6 заброшенных + 11 результативных передач).

В составе «Эдмонтона» дублем и результативной передачей отметился Коннор Макдэвид, который вышел на второе место в истории клуба по очкам в регулярных чемпионатах, обойдя финна Яри Курри. В его активе 1044 очка (354+690). Возглавляет список Уэйн Гретцки со 1669 очками (583+1086).

«Ойлерз» выиграли седьмой матч из последних восьми и занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 59 очков после 44 игр. «Миннесота» идёт на втором месте в Центральном дивизионе, имея 58 очков после 45 матчей.