Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 10:19

Супруга Ливанова опровергла данные об ухудшении состояния здоровья артиста

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Супруга народного артиста РСФСР, актёра и режиссёра Василия Ливанова Елена опровергла данные о резком ухудшении состояния здоровья мужа, выписанного из больницы в декабре. Её слова приводит ТАСС.

«Он дома, с ним всё хорошо, слава тебе господи. Насчёт инфекции — Василий Борисович сдаёт анализы, естественно. Я хожу в лаборатории. Я не знаю, откуда могут вылезать такие новости», — отметила Елена.

Недавно телеграм-канал Mash сообщил, что состояние актера резко ухудшилось, «после перенесенных операции и комы у него диагностировать бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам».

Ранее жена Василия Ливанова заявила, что актёр успешно перенёс операцию на руке. По словам супруги, процедура была несложной и прошла под местным наркозом. Актёр находится в больнице, но чувствует себя хорошо. Вскоре артист был выписан из больницы.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar