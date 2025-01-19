Супруга Ливанова опровергла данные об ухудшении состояния здоровья артиста

Супруга народного артиста РСФСР, актёра и режиссёра Василия Ливанова Елена опровергла данные о резком ухудшении состояния здоровья мужа, выписанного из больницы в декабре. Её слова приводит ТАСС.

«Он дома, с ним всё хорошо, слава тебе господи. Насчёт инфекции — Василий Борисович сдаёт анализы, естественно. Я хожу в лаборатории. Я не знаю, откуда могут вылезать такие новости», — отметила Елена.

Недавно телеграм-канал Mash сообщил, что состояние актера резко ухудшилось, «после перенесенных операции и комы у него диагностировать бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам».