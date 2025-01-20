Учёные выяснили, что ждёт человека после физической смерти

Исследователи полагают, что после физической смерти человек не утрачивает память и сознание. Человек лишь переходит в новую форму бытия, считают учёные. Речь идёт об отчёте Пентагона, который недавно рассекретили. Документ был создан ориентировочно в 1980 годы и собрал результаты исследований специалистов негосударственного института Монро в штате Вирджиния.

Учёные института работали над изменением своего сознания, чтобы покинуть «физическую сферу» и уйти от ограничений. Результаты доказали, что человек сохраняет свои память и сознание, которые «перенаправляются» в особую энергию. Однако исследование не доказало наличие души у человека. Научные доказательства существования концепции реинкарнации также отсутствуют.