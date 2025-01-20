Учёные выяснили, что ждёт человека после физической смерти
Учёные Пентагона заявили, что смерть не блокирует память и сознание
Исследователи полагают, что после физической смерти человек не утрачивает память и сознание. Человек лишь переходит в новую форму бытия, считают учёные. Речь идёт об отчёте Пентагона, который недавно рассекретили. Документ был создан ориентировочно в 1980 годы и собрал результаты исследований специалистов негосударственного института Монро в штате Вирджиния.
Учёные института работали над изменением своего сознания, чтобы покинуть «физическую сферу» и уйти от ограничений. Результаты доказали, что человек сохраняет свои память и сознание, которые «перенаправляются» в особую энергию. Однако исследование не доказало наличие души у человека. Научные доказательства существования концепции реинкарнации также отсутствуют.
Ранее Life.ru рассказывал, как понять, что ты живёшь на земле не в первый раз. Есть несколько признаков, на которые можно обратить внимание: дежавю, сильные привязанности, необъяснимые таланты и навыки, сильное чувство связи с определённым временем или местом, сновидения и медитации. Однако важно помнить, что эти признаки могут быть интерпретированы по-разному и не всегда они свидетельствуют о реинкарнации.
Life.ru / Kandinsky 3.1