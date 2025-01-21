Горилка с кровью. Кто из водочных королей Украины спонсирует ВСУ за счёт России Российские силовики продолжают выявлять в России украинский бизнес, спонсирующий ВСУ. Коммерсантам из «Баядера Груп» приносит миллиарды алкогольный рынок, и они не скрывают, на что идут деньги. Что известно про эту компанию? 20 января, 21:15 Владельцы украинского алкогольного гиганта «Баядера» Наталья Бондарева и её племянник Святослав Нечитайло. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 279photo Studio, © cont, © allretail

По данным российских СМИ, Генпрокуратура России намерена обратить в доход государства находящиеся в стране активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд руб., а также потребовать признать деятельность фирмы и её владельцев экстремистской.

В надзорном органе считают, что после начала СВО украинский холдинг и его собственники занимают антироссийскую позицию, развернув «русофобскую кампанию» по дискредитации Российской армии». Бенефициары компании оказывают финансовую помощь ВСУ, перечисляя на их нужды 2% прибыли от продажи своей продукции в России, а также сотрудничают с крупнейшими спонсирующими украинскую армию фондами.

Стоит отметить, что украинский производитель алкоголя вовсе не скрывает свою причастность к антироссийской деятельности. На сайте компании, стилизованном под украинскую вышиванку, сообщается, что за время СВО «Баядера» перечислила на нужды нацистских подразделений ВСУ более 200 млн рублей по текущему курсу. За это компания имеет грамоты и благодарности в том числе и от полка «Азов»*.

Свои взгляды украинская «Баядера» совсем не скрывает: «Поддержка ВСУ. Финансовая помощь украинской армии за время войны составила 85 миллионов гривен (по состоянию на январь 2025-го). Мы с гордостью храним грамоты, награды и трофеи от наших защитников. Имеем благодарности от командования ВСУ, УСН, ГУР МО, а также от 93-й, 95-й, 13-й, 112-й и других славных бригад, полка УСН «Азов»* и от многих других подразделений». Фото © bayaderagroup

Чем известна «Баядера» в России

Официально в России «Баядера» представлена в виде ООО «Бизнес групп», которое контролирует Великоустюгский ликёро-водочный завод (ВУЛВЗ). Её основной владелец — «Фадел интернейшнл инк.» — зарегистрирован на Маршалловых островах. Судя по данным российских бизнес-реестров, на российском водочном заводе иностранцы в 2023 году заработали без малого 2 млрд рублей.

При этом у «Бизнес групп» есть ещё один миноритарный владелец (в собственности всего 0, 01% компании) — 49-летний гражданин России крымчанин Юрий Мокляк. Он же является и генеральным директором фирмы.

Как выяснил Life.ru, Мокляк является уроженцем Керчи, был (и, возможно, до сих пор является) гражданином Украины и работал в «Баядере» ещё при Украине. Российские следователи считают, что после начала СВО именно он стал доверенным лицом украинских бизнесменов: на него были переоформлены активы холдинга, а он, в свою очередь, позже оформил их на своих родственников и друзей.

Возможно, настоящими владельцами НАТ являются украинские коммерсанты. Фото © spark-interfax

По данным ЕГРЮЛ, официально в России Мокляк владеет торговой компанией НАТ («Национальные алкогольные традиции»), доходы которой в 2023 году составили без малого 22 млрд рублей. Возможно, это и есть как минимум часть российских активов украинских бизнесменов.

Откуда взялась «Баядера»

Компания «Баядера» появилась в 1991 году в Горловке Донецкой области. Основателями бизнеса стали ныне покойная Ольга Нечитайло-Риджок — в тот период она занимала должность заместителя мэра города, — а также её родная сестра Наталья Бондарева — начальник местной налоговой.

В современной биографии фирмы указан ещё один учредитель — сын Ольги Святослав Нечитайло, однако в тот момент пареньку было всего 15–16 лет, поэтому информация о его деятельном участии в становлении бизнеса вызывает сомнение.

В начале 90-х «Баядера» торговала всякой всячиной в ларьках и первых коммерческих магазинах и, как считается, именно благодаря поддержке главного налоговика Горловки Натальи Бондаревой начала заниматься оптовыми поставками крепкого алкоголя, сначала поставляя его в магазины Горловки, затем в другие регионы Донбасса и дальше по всей Украине.





Харизматичные женщины умудрились не просто сохранить бизнес в лихие 90-е (про масштабы и жестокость криминальных разборок местной братвы на Украине в то время слагали легенды), но в итоге стать лидирующей алкогольной компанией в Незалежной и выйти на международный рынок.

Прыжок из регионального поля на общегосударственный уровень произошёл в 2003 году — как раз в бытность Виктора Януковича премьер-министром страны. Именно при нём головной офис «Баядеры» с помпой переехал в столицу Украины и вышел на совершенно иные обороты.

Как «Баядера» на двух стульях сидит

Стоит отметить, тогда многие оставшиеся в живых авторитетные донецкие бизнесмены оказались в Киеве в новом качестве — например, Ринат Ахметов**, которого с тех пор стали называть олигархом и покровителем Януковича. Целый ряд представителей донецких кланов заняли ключевые посты в украинских министерствах и ведомствах.

Несмотря на то что никакой явной прямой связи «Баядеры» с Януковичем и его окружением СМИ Украины достоверно так и не установили, до недавнего времени в Незалежной её владельцев называли «прокремлёвскими» и обвиняли в связях с Москвой.

Заголовок самой свежей статьи о «Баядере»: «Ровесница независимости. Как BAYADERA GROUP 33 года растёт вместе с Украиной». Фото © bayaderagroup

Особенно это стало заметно после того, как семья Ольги Нечитайло-Риджок (к тому моменту она уже скончалась) в 2015 году приобрела 100% российского ВУЛВЗ. Решение украинцев купить завод объяснялось желанием в долгосрочной перспективе «обезопасить свой бизнес от политических рисков, связанных с непростыми российско-украинскими отношениями»: в 2014 году Роспотребнадзор запретил ввоз в страну продукции целого ряда производителей Незалежной, поэтому в «Баядере» решили перестраховаться.

Впрочем, жизнь доказала, что по факту, по крайней мере до последнего времени, на Украине никаких пророссийских бизнесменов из «Баядеры» не было. Похоже, местные коммерсанты просто пытались усидеть на двух стульях, причём, как продемонстрировали последние годы, за российский счёт.

* Признан экстремистской организацией и запрещён в России. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов