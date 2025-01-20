Космические уловки. Как в Казахстане переносили обломки ракет, чтобы потребовать штраф Проблемы компании SpaceX с авиацией после недавнего разрушения корабля в глазах российского специалиста в сфере космонавтики выглядят так же странно, как претензии к «Роскосмосу» в Казахстане. 20 января, 15:58 Инцидент со Starship напомнил эксперту, как в Казахстане похищали обломки российских ракет. Обложка © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Обломки российских ракет неоднократно пытались использовать в Казахстане, чтобы получить больше денег от «Роскосмоса», рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он объяснил, что для каждого космического запуска траектория полёта досконально рассчитывается так, чтобы обломки отработавших ракетных ступеней падали на Землю в исключительно безопасных, безлюдных местах. Эти зоны в космонавтике называют «полями падения». Таким образом, при любом развитии событий после старта падающие ракетные ступени либо их сгоревшие в атмосфере обломки никому не угрожают. Но в Казахстане, со слов эксперта, не раз пытались реализовать хитроумную «бизнес-идею».

— Кое-кому хотелось заработать, и они за запрещённую трассу перетаскивали обломки, чтобы потребовать штрафы. Не поверите, но это было. Странные вещи случались, — поделился доктор физико-математических наук.

Запуск космического корабля Starship. Фото © ТАСС AP/Eric Gay

Напомним, во время недавних испытаний космической системы Starship у компании SpaceX возник серьёзный конфликт с американским Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Космический корабль разрушился в атмосфере из-за утечки в двигательной системе, и, как выяснилось, его обломки разлетелись за пределами так называемой разрешённой воздушной зоны.

Из-за этого нескольким воздушным судам пришлось изменить маршрут полёта. Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН подчеркнул, что ему не совсем понятно, почему вообще во время космического запуска в воздушной зоне над США и окрестными территориями проводились авиарейсы.

— Если запускают [космический корабль], то есть какой-то период времени, когда там полёты запрещаются. Из того, что сообщается, становится ясно, что это не было сделано. Запрета полётов не было, что недопустимо, конечно, — заключил Натан Эйсмонт.

Добавим, что, по данным зарубежных СМИ со ссылкой на FAA, дальнейшие испытания Starship приостановлены до завершения расследования инцидента.

Авторы Адель Романенкова