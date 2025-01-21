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Регион
21 января, 14:02

В Минцифры заявили о хакерской атаке, которой подвергся подрядчик «Ростелекома»

21 января на инфраструктуру подрядчика «Ростелекома» была совершена хакерская атака, но она никак не затронула «Госуслуги» и чувствительные персональные данные частных клиентов компании-подрядчика. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Упомянутые в анонимных сообщениях интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физических лиц. На них не хранятся и не обрабатываются персданные. Для защиты систем «Ростелекома» используется эшелонированный подход — несколько дополняющих друг друга мер безопасности. За системы подрядчика не отвечали ИБ-специалисты «Ростелекома», — говорится в сообщении.

Минцифры и «Ростелеком» работают над усилением защиты этой части инфраструктуры.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о якобы утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам «Ростелекома». В компании пояснили, что фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков.

Обложка ©

freepik.com/master1305

Александра Вишнякова
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