В «Ростелекоме» прокомментировали возможную причину утечки данных россиян

Представители «Ростелекома» прокомментировали информацию об утечки данных. Возможно, она могла произойти со стороны одного из подрядчиков. Об этом госкомпания сообщила представителям ТАСС, отвечая на вопрос об инциденте.

«В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам «Ростелекома», компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика», — сообщили в «Ростелекоме».

В Сети расходится информация, что хакеры получили доступ к 154 тыс. уникальных email-адресов и 101 тыс. номеров телефонов.

В «Ростелекоме» заверили, что все меры по устранению угроз приняты. На данный момент специалисты изучают базы данных с целью выявления «слитой» части. Это поможет определить, относятся ли полученные хакерами данные к госкомпании.