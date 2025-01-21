В «Ростелекоме» прокомментировали возможную причину утечки данных россиян
«Ростелеком»: Утечка данных могла произойти со стороны подрядчика
Представители «Ростелекома» прокомментировали информацию об утечки данных. Возможно, она могла произойти со стороны одного из подрядчиков. Об этом госкомпания сообщила представителям ТАСС, отвечая на вопрос об инциденте.
«В ответ на анонимные посты об утечке данных, приписываемой интернет-ресурсам «Ростелекома», компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика», — сообщили в «Ростелекоме».
В Сети расходится информация, что хакеры получили доступ к 154 тыс. уникальных email-адресов и 101 тыс. номеров телефонов.
В «Ростелекоме» заверили, что все меры по устранению угроз приняты. На данный момент специалисты изучают базы данных с целью выявления «слитой» части. Это поможет определить, относятся ли полученные хакерами данные к госкомпании.
Несмотря на то, что утечка «особо чувствительных» персональных данных пользователей не произошла, в «Ростелекоме» посоветовали сменить пароли и установить на аккаунты двухфакторную аутентификацию.
Ранее сообщалось, что за прошедший год Роскомнадзор выявил 135 случаев утечек баз данных, в которых хранилось более 710 млн записей о россиянах. Также в 2024 году в России был принят закон о назначении штрафов за утечку медицинских персональных данных. Размер наказания может достигать 15 миллионов рублей.