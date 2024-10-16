Россиян предупредили о риске массовой блокировки смартфонов на Android
В «Ростелекоме» заявили, что устройства Android могут быть заблокированы в России
Сервисы американской компании Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы в России. Такое предупреждение сделал заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.
«Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — сказал Халитов в интервью RTVI.
Замглавы «Ростелекома» отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют заблокировать смартфоны пользователей, в том числе российских. По словам Халитова, эта операционная система не является разработкой специалистов из РФ, а также не является технологически независимой. Халитов предупредил, что россияне могут столкнуться с определёнными сложностями в использовании YouTube и мобильных телефонов Android.
Напомним, ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердили, что Google запретил россиянам создавать новые аккаунты. Однако там подсказали, как быть. В ведомстве объяснили, что СМС-подтверждение авторизации для ранее созданных профилей пока работает. По словам члена правления РОЦИТ Андрея Ярных, безопасность и стабильность работы не являются преимуществами Gmail, поэтому имеет смысл перенести данные с сервисов Google. А депутат Антон Горелкин отметил, что Google дискриминирует пользователей из России.
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