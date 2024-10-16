Россиян предупредили о риске массовой блокировки смартфонов на Android

«Если говорить об операционной системе Android, соответственно и телефоны на базе операционной системы Android, да, действительно, очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — сказал Халитов в интервью RTVI.

Замглавы «Ростелекома» отметил, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде, которые позволяют заблокировать смартфоны пользователей, в том числе российских. По словам Халитова, эта операционная система не является разработкой специалистов из РФ, а также не является технологически независимой. Халитов предупредил, что россияне могут столкнуться с определёнными сложностями в использовании YouTube и мобильных телефонов Android.