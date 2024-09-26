Эксперты рассказали, как быть после запрета Google на создание новых аккаунтов для россиян

Ограничение Google на создание новых аккаунтов для россиян — дискриминация, считает председатель правления РОЦИТ, зампредседателя Комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, гражданам РФ сейчас следует создать резервные копии своих данных, а также перейти на отечественные платформы.

Компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Причины здесь не только политические, но и экономические: из-за американских санкций зарабатывать на российском рынке уже не получается. Это заставляет снижать затраты и на техническую поддержку, и на содержание инфраструктуры на территории РФ. Последствия для пользователей могут быть довольно ощутимыми. Поэтому к рекомендациям Минцифры следует отнестись серьёзно: сохранить всю информацию, которая размещена в облачных сервисах Google, настроить переадресацию писем на российский почтовый ящик. Председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин

Директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин отметил, что двухфакторная аутентификация (2FA) обеспечивает дополнительный уровень безопасности, требуя от пользователя не только пароль, но и второй фактор подтверждения. Это, по его словам, существенно снижает риск несанкционированного доступа к аккаунту. Без двухфакторной аутентификации злоумышленнику достаточно узнать пароль жертвы для доступа к почте. По словам Бенгина, преодоление второго фактора требует значительных усилий, таких как использование методов социального инжиниринга, и делает невозможным массовый перебор паролей, найденных в публичных утечках.

«Если Gmail используется исключительно для рекламного спама, то ситуацию можно полностью игнорировать. Но если на сервис Google завязаны какие-либо аккаунты, то лучше последовать рекомендациям Минцифры и сделать резервную копию данных, а ещё лучше — перенести письма на отечественный сервис. В последнее время говорить о стабильности и безопасности работы сервисов Google точно не приходится», — отметил заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.