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Регион
16 января, 05:12

Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за прошлый год

За 2024 год было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, в которых хранилось свыше 710 млн записей о россиянах. Соответствующую статистику Роскомнадзора публикует «РИА «Новости».

«В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей», — уточняет РКН.

Росреестр опроверг утечку данных из Единого госреестра недвижимости
Росреестр опроверг утечку данных из Единого госреестра недвижимости

К слову, в прошлом году в России ужесточили наказание за утечку медицинских персональных данных. Штрафы за это правонарушение выросли до 15 миллионов рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Андрей Бражников
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