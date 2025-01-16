Роскомнадзор выявил утечку 710 млн записей о россиянах за прошлый год
За 2024 год было зафиксировано 135 случаев утечек баз данных, в которых хранилось свыше 710 млн записей о россиянах. Соответствующую статистику Роскомнадзора публикует «РИА «Новости».
«В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев распространения в интернете баз данных, содержащих более 710 миллионов записей», — уточняет РКН.
К слову, в прошлом году в России ужесточили наказание за утечку медицинских персональных данных. Штрафы за это правонарушение выросли до 15 миллионов рублей.
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