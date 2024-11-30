В РФ увеличили штрафы за утечку медицинских персональных данных до 15 млн руб.

В России приняли закон, устанавливающий штрафы за незаконную передачу персональных данных специальных категорий, в том числе и информации о состоянии здоровья. Документ уже подписал президент России Владимир Путин.

Закон дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях. Внесённые изменения вводят штрафы за действия или бездействия оператора, которые повлекли утечку личных данных специализированных категорий. Гражданам в таком случае придётся заплатить до 400 тысяч рублей, госслужащим — до 1,3 миллиона рублей, а организациям — до 15 миллионов рублей.

Также введены более жёсткие штрафы за утечку биометрических данных. Они составляют от 500 тысяч рублей до 20 миллионов в зависимости от обстоятельств. За повторное нарушение предусмотрены следующие санкции: для физических лиц штраф может достигать 800 тысяч рублей, а для должностных лиц — до двух миллионов. Юридическим лицам грозит штраф в размере трёх процентов от общего объёма выручки.