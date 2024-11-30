В РФ ввели уголовное наказание за незаконные сбор и передачу персональных данных

Незаконные использование, передача, сбор и хранение персональных данных теперь караются уголовной ответственностью. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на сайте правовых актов.

Закон представляет собой дополнение для УК РФ. Теперь злоумышленник, незаконно завладевший или передавший личную информацию, будет обязан выплатить штраф до 300 тысяч рублей. В противном случае его будет ждать лишение свободы до 4 лет или принудительные работы на такой же срок. При этом нововведения не затронут случаи с обработкой персональных данных физическими лицами в личных и семейных интересах.

Наказание ужесточается, если преступление совершено из корыстных мотивов или группой лиц по предварительному сговору, с причинением существенного ущерба или при помощи служебного приложения. Самый внушительный срок можно получить, если в деле замешано организованное сообщество, деяния которого в итоге повлекли тяжкие последствия. В этом случае тюремный срок составит до 10 лет, а размер штрафа — до 3 млн рублей или в размере дохода преступника, помноженного на 4 года.

Также нарушитель не сможет устраиваться на работу на некоторые должности и заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.