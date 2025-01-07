Росреестр опроверг утечку данных из Единого госреестра недвижимости
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) официально опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости. Ведомство заявило об этом в своём официальном Telegram-канале.
«Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», — говорится в сообщении.
Заявление было сделано в связи с распространением в СМИ информации о якобы совершённом хакерском взломе системы, в результате которого злоумышленники могли получить доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России.
Напомним, что в 2024 году в России ужесточили наказание за утечку медицинских персональных данных. Штрафы за подобное правонарушение были увеличены до 15 миллионов рублей.
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