Росреестр опроверг утечку данных из Единого госреестра недвижимости

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) официально опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости. Ведомство заявило об этом в своём официальном Telegram-канале.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано в связи с распространением в СМИ информации о якобы совершённом хакерском взломе системы, в результате которого злоумышленники могли получить доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России.