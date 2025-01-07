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Регион
7 января, 20:50

Росреестр опроверг утечку данных из Единого госреестра недвижимости

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) официально опровергла информацию об утечке данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости. Ведомство заявило об этом в своём официальном Telegram-канале.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из ЕГРН. В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано в связи с распространением в СМИ информации о якобы совершённом хакерском взломе системы, в результате которого злоумышленники могли получить доступ к личным данным более 80 миллионов граждан России.

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Напомним, что в 2024 году в России ужесточили наказание за утечку медицинских персональных данных. Штрафы за подобное правонарушение были увеличены до 15 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Snapic_PhotoProduction

Анатолий Цейко
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