Россия готовится к запрету SpeedTest, приложение подозревают в утечке данных

В России планируют запретить использование американского приложения SpeedTest, популярного сервиса для измерения скорости интернета. Об этом сообщила газета «Известия».

В издании заявили, что владеющая приложением компания Ookla якобы делится информацией о сетях с иностранными спецслужбами, что может создать угрозы безопасности для российских пользователей.

Запрет уже получил поддержку в Госдуме и ФСБ. Эксперты предлагают заменить SpeedTest на отечественные аналоги, такие как «Мегабитус» от TelecomDaily или QMS от «Ростелекома».