Россия готовится к запрету SpeedTest, приложение подозревают в утечке данных
«Известия»: В России могут запретить американское приложение SpeedTest
В России планируют запретить использование американского приложения SpeedTest, популярного сервиса для измерения скорости интернета. Об этом сообщила газета «Известия».
В издании заявили, что владеющая приложением компания Ookla якобы делится информацией о сетях с иностранными спецслужбами, что может создать угрозы безопасности для российских пользователей.
Запрет уже получил поддержку в Госдуме и ФСБ. Эксперты предлагают заменить SpeedTest на отечественные аналоги, такие как «Мегабитус» от TelecomDaily или QMS от «Ростелекома».
Президент Международной академии связи Анастасия Оситис провела параллель с влиянием SWIFT в банковской сфере, заявив, что SpeedTest создает аналогичную «колониальную зависимость» в области информационно-коммуникационных технологий.
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