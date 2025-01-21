Эксперт объяснил, кому из водителей надо обновить права в этом году

Россиянам, у которых срок действия водительских удостоверений завершился 1 января 2022 года, надо срочно заменить права в этом году. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

Он напомнил о постановлении правительства № 353 за 2022 год, которое на три года продлило срок действия тех прав, которые должны были закончиться в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го.

«Таким образом, те, у кого водительское заканчивалось в 2022 году, приехали уже к дате окончания срока действия водительского и надо бежать его менять. А те, у кого срок в 2023-м, побегут через год. И так далее», — пояснил эксперт.

Также в 2025 году можно обновить права, которым исполнилось десять лет. А можно добавить три года и поменять их до 31 декабря 2028 года. Тем, у кого срок действия прав заканчивается в 2026 году, нужно заменить их строго в указанный на «корочке» срок.