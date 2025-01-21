Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 17:29

Эксперт объяснил, кому из водителей надо обновить права в этом году

Автоэксперт Попов: Действующие до 2025 года права можно обновить через три года

Россиянам, у которых срок действия водительских удостоверений завершился 1 января 2022 года, надо срочно заменить права в этом году. Об этом заявил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

Он напомнил о постановлении правительства № 353 за 2022 год, которое на три года продлило срок действия тех прав, которые должны были закончиться в период с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го.

«Таким образом, те, у кого водительское заканчивалось в 2022 году, приехали уже к дате окончания срока действия водительского и надо бежать его менять. А те, у кого срок в 2023-м, побегут через год. И так далее», — пояснил эксперт.

Также в 2025 году можно обновить права, которым исполнилось десять лет. А можно добавить три года и поменять их до 31 декабря 2028 года. Тем, у кого срок действия прав заканчивается в 2026 году, нужно заменить их строго в указанный на «корочке» срок.

В МВД рассказали, что будет с водительскими правами иностранцев в 2025 году
В МВД рассказали, что будет с водительскими правами иностранцев в 2025 году

Напомним, мера по автоматическому продлению водительских удостоверений была принята в 2022 году, чтобы снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД и представителей бизнеса в период пандемии коронавируса. Продление коснулось более пяти миллионов прав по всей стране. Водителей призвали не затягивать решение этого вопроса до последнего момента и заранее обновить удостоверения.

Обложка ©

АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar