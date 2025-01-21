Путин пообщался с Ас-Сиси по строительству российской промзоны и АЭС в Египте

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, основными вопросами стало экономическое сотрудничество двух стран, в частности создание промышленной зоны РФ у Суэцкого канала и строительство в регионе АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе египетского президента.

«В ходе переговоров стороны обсудили пути укрепления отношений между Египтом и РФ, в частности проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС «Эд-Дабаа», — написал в соцсети официальный представитель лидера Египта Мухаммед аш-Шинави.

В Кремле подтвердили плодотворность состоявшихся переговоров и добавили, что также в ходе беседы затрагивались вопросы международной повестки. Путин и ас-Сиси обсудили палестино-израильский конфликт в свете соглашения, заключённого между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Путин поблагодарил египетского лидера за посредничество в переговорах между сторонами.

Также политики обменялись мнениями и о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех её граждан независимо от их политических взглядов.