Пособия, реестр нелегалов, штрафы для коллекторов. Что ждёт россиян с 1 февраля С 1 февраля 2025 года в России проиндексируют некоторые социальные выплаты, всех нелегальных мигрантов внесут в специальный реестр, а назойливых коллекторов оштрафуют. 31 января, 21:15 С 1 февраля 2025 года в России вступает в действие несколько новых законов. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

С началом завершающего месяца зимы россиян ожидают перемены в некоторых сферах жизни в связи с вступлением в силу новых законов, норм и правил.

Увеличение пособий

Наибольшие изменения произойдут в сфере социальной поддержки граждан: с 1 февраля будет произведено увеличение различных пособий на величину инфляции за прошлый год — на 9,5 процента. Увеличатся выплаты на детей, пособия для инвалидов, а также ряда других категорий граждан.

Маткапитал

Будет проиндексировано главное в России пособие для семей с детьми — материнский капитал. Размер маткапитала, выплачиваемого на первого ребёнка, составляет 660 227 рублей, на второго ребёнка, если на первого маткапитал не выплачивался, — 912 162 рубля, если на первого ребёнка маткапитал был получен, то доплата за второго составит 221 895 рублей.

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля. Фото © ТАСС / Олег Елков

Прочие выплаты на детей

Будут увеличены и другие существующие в России пособия на детей. Так, единовременная выплата при рождении младенца или при передаче ребёнка на воспитание в семью возрастёт с 24 604 рублей до 26 941 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком после индексации увеличится с 49 123 рублей до 68 995 рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего срочную военную службу по призыву, увеличено с 38 964 рублей до 42 666 рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего срочную военную службу по призыву, увеличено с 16 699 до 18 285 рублей.

После индексации вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Фото © ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI

Выплаты в сфере занятости

Пособие по безработице будет также проиндексировано на 9,5%. С 1 февраля его минимальный размер составит 1764 рубля вместо 1611 рублей, а максимальный — более 15 тыс. рублей.

Максимальный размер единовременной выплаты в случае травмы на работе возрастёт с 141 480 рублей до 154 921 рубля. Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты тому, кто получил производственную травму, с февраля с учётом индексации составит 119 119 рублей.

Пособия инвалидам

Ежемесячная денежная выплата инвалидам I группы увеличится с 5324,84 рубля до 5839,25 рубля, II группы — с 3802,78 рубля до 4170,15 рубля, III группы — с 3044,15 рубля до 3338,23 рубля. Ежемесячная денежная выплата инвалидам войны с 1 февраля возрастёт с 3317,13 рубля до 3637,58 рубля. Ежемесячная выплата детям-инвалидам увеличится с 3802,78 рубля до 4170,15 рубля. Ежегодная компенсация на содержание собаки-поводыря возрастёт с 34 550 рублей до 37 832 рублей.

Поддержка ветеранов, социальные пособия

Увеличится и финансовая поддержка ветеранов и заслуженных людей. Так, ежемесячная денежная выплата участникам Великой Отечественной войны возрастёт с 5704,11 рубля до 6255,16 рубля. Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий увеличится с 4184,53 рубля до 4588,78 рубля. Ежемесячная денежная выплата Героям России и СССР и Героям Труда России и СССР повысится с 89 675,14 рубля до 98 338,3 рубля.

С февраля 2025 года вырастет выплата участникам Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Социальное пособие на погребение увеличится с 8370,2 рубля до 9165 рублей. А компенсация набора социальных услуг с 1 февраля составит 1729 рублей вместо 1579 рублей.

Реестр нелегалов и депортация мигрантов

В нынешнем году власти наконец всерьёз взялись за наведение порядка в сфере миграции. С 5 февраля в России заработает электронный реестр нелегальных мигрантов, куда будут вноситься данные иностранных граждан, находящихся на территории России незаконно. В нём будут отражены сведения о всех иностранцах, нарушивших российское законодательство. С началом работы реестра вступает в силу и новый порядок депортации мигрантов из страны.

Попадание в этот реестр не сулит нелегалам ничего хорошего. Оказавшимся в этой базе данных будет запрещено передвигаться по стране, получать водительские права и управлять транспортными средствами, приобретать и регистрировать недвижимость и транспорт, вступать в брак, учреждать юрлицо и регистрироваться как индивидуальный предприниматель, брать кредиты, открывать банковские счета, переводить денежные средства.

С февраля выдворять нелегальных мигрантов из России можно будет без решения суда. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Новый порядок депортации предусматривает возможность высылки иностранца из страны без судебного решения, что значительно облегчает процесс выдворения нежелательных лиц. Такие изменения в миграционной политике были введены в связи с ростом числа нарушений мигрантами российского законодательства.

Штрафы для коллекторов

С 1 февраля вступает в силу закон, вводящий новые ограничения для коллекторов, призванные защитить граждан от возможных нарушений их прав со стороны взыскателей. Так, за попытки давления на должника, например ночные звонки, угрозы или хамское отношение, взыскателям грозят серьёзные штрафы: например, если должнику звонит взыскатель, не уполномоченный на это кредитором, то должностному лицу грозит штраф от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а юридическому лицу — от 200 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Кроме того, коллекторское агентство может быть лишено лицензии.

Поскольку в конце прошлого года российские банки в полтора раза увеличили продажу коллекторам просроченных задолженностей, такие меры защиты граждан представляются особенно актуальными.

Авторы Владимир Дюжий