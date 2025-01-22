Ревва вслед за Биланом распрощался с бородой и превратился в «Хосе Боярского»

Шоумен Александр Ревва решил изменить имидж и сбрил свою верную бороду, которая была с ним на каждом мероприятии. Видео актёр поделился у себя в соцсетях.

Ревва меняет имидж. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / arthurpirozhkov

На своём видео Ревва поэтапно избавляется от бороды, присматриваясь к себе в новых образах. Свой выбор он останавливает на усах. Шоумен опередил всех злопыхателей, которые в комментариях наверняка расскажут, как им не нравится его «щётка под носом» и куда её стоит отправить, оставив подпись к ролику.

«Ты зачем усы не сбрил, дурик?!» – написал актёр.

Комментаторы всё равно кое-что придумали, назвав Ревву «Хосе Боярским» и «Стасом Михайловым до Дубая».