Курс доллара снижается. До какой отметки может укрепиться рубль Доллар на этой неделе опустился ниже 100 рублей. Что это: временная коррекция или начало устойчивого тренда? Экономисты рассказали, до каких отметок может укрепиться рубль. 22 января, 21:20 Курс доллара стал снижаться. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Рубль проигнорировал январские санкции против нефтяной отрасли и, заручившись поддержкой целого ряда факторов, начал укрепляться. Курсы иностранных валют уже в минусе с начала года: юань вблизи 13,5, доллар ниже 100, евро у 103,3.

К факторам поддержки рубля относятся: жёсткая политика ЦБ, что давит на спрос на валюту; продажа валюты по бюджетному правилу — это рост предложения; достаточная валютная ликвидность и относительно низкие ставки денежного рынка — дефицита нет; близость налогового периода — экспортёры продают валюту для оплаты обязательств перед бюджетом. Сказываются также ожидания снижения геополитической риск-премии в связи с приходом к власти Дональда Трама, а также падение самого доллара на глобальном валютном рынке. Эти факторы перечислил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

— О сильном тренде говорить рано. Скорее это стабилизация рубля после локальной встряски начала января и возвращение курсов к адекватным фундаментальным значениям. А технически снижение валют временно ещё может и продолжиться. Например, для юаня поддержкой до конца января будет район 13,3. Значит, для доллара и евро уровни коррекции ещё на пару процентов ниже, — добавил Михаил Зельцер.

Из основных причин укрепления рубля можно выделить высокие цены на нефть, которые уже больше недели держатся возле отметки в 80 долларов за баррель марки Brent. Также важно учитывать наступление налогового периода, в рамках которого рубль укрепляется в большинстве случаев (двадцатые числа каждого месяца). Впрочем, текущее укрепление рубля носит больше временный и спекулятивный характер, так как в экономическом и геополитическом планах никаких изменений пока не наблюдается.

Глобально санкции ещё никто не отменил, дефицит бюджета остаётся на высоком уровне, а ЦБ РФ ставку не повысил. Несмотря на спекулятивное снижение, пара доллар – рубль может продолжить снижение в район 96–98, откуда уже развернётся к уровням 100 и 103. Такое мнение высказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

— Поддержка со стороны чистых продаж иностранной валюты Банком России вкупе с вербальными интервенциями ЦБ относительно приверженности стабилизации курса имеет результат. Волатильность курса остаётся низкой, несмотря даже на объявленные недавно санкции в отношении российских нефтяных компаний. Хотя важно отметить, что среднесрочно мы ожидаем негативное влияние новых санкций на курс рубля. Тем более что новая администрация Дональда Трампа рассматривает дальнейшее ужесточение ограничений в отношении нефтяного сектора РФ, — рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-капитал» Алина Попцова.

Она отметила, что из-за санкций возрастут расходы на логистику и внешнеторговые расчёты, дисконт российской марки Urals к Brent может расшириться. Всё это дополнительно затруднит приток валюты в российский контур и усилит давление на рубль. В перспективе ближайших месяцев Алина Попцова ожидает колебания курса относительно доллара США в пределах 102–106, к евро — 104–109 рублей.

Авторы Нина Важдаева