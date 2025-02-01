Больше Солнечной системы. В космосе наблюдают странные гигантские сферы По оценкам, в размерах они могут быть в десять раз больше всей Солнечной системы и намного крупнее любой, даже самой огромной известной звезды. 31 января, 21:27 Учёные встревожены загадочными сферами в космосе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Это великолепное молекулярное облако в туманности Орла не только за внешний вид назвали «Столпами творения»: там действительно происходит созидательный процесс — рождение новых звёзд. Светила формируются именно в таких плотных облаках газа и пыли. Они постепенно набирают массу, вещество вокруг будущей звезды выстраивается в виде широкого диска, а со временем в этом диске формируются планеты.

Молекулярное облако «Столпы творения» в туманности Орла. Фото © webbtelescope

Так всё началось и в Солнечной системе 4,6 миллиарда лет назад. Астрономы подозревают, что в нашей «звёздной колыбели» Солнце вряд ли было единственным «ребёнком», просто с тех давних пор его звёзды-собратья разлетелись по галактике.

На разных этапах жизни и в зависимости от набранной массы звёзды могут иметь разные размеры, самые большие из известных на сегодняшний день примерно в 2000 раз крупнее Солнца. Например, красный сверхгигант Stephenson 2-18 в созвездии Щита занимает пространство диаметром примерно как у орбиты Сатурна. То есть будь он на месте Солнца, то внутри него оказалось бы больше половины всей Солнечной системы. Но, во всяком случае, ничего крупнее до сих пор в космосе не видели.

Красный сверхгигант Stephenson 2-18. Фото © Wikipedia / PanSTARRS DR1

Именно поэтому астрономы пока с трудом понимают, что именно они наблюдают ещё с 2021 года в двух разных местах нашей галактики Млечный Путь. Учёные видят среди звёзд две совершенно необычные сферы. Одна из них находится примерно в 30 тысячах световых лет от нас в галактическом рукаве Центавра, другая — ещё на десяток тысяч световых лет дальше — возле рукава Стрельца. Напомним, мы с вами находимся в скромном рукаве Ориона — и астрономы даже сомневаются, что его можно считать полноценным рукавом.

Местоположение загадочных сфер (обозначены как Object 1 и Object 2). Фото © arxiv

Так вот, что странного в этих двух сферах: в первую очередь, пожалуй, размер. Самые минимальные оценки диаметра обоих объектов примерно соответствуют диаметру орбиты Плутона. Верхний предел — в десять раз больше. В любом случае это явно крупнее любой звезды-сверхгиганта, но в то же время — меньше молекулярных облаков, которые «вынашивают» будущие светила.

Загадочные сферы в космосе, обнаруженные в 2021 году. Фото © arxiv

И это далеко не всё. По спектру света от далёких звёзд, планет, астероидов астрономы «угадывают», из каких именно веществ состоит то или иное небесное тело: у каждого вещества на спектре просматривается свой собственный «отпечаток пальца». И глядя на эти две сферы, учёные видят, что в них много водяного льда. Их даже прозвали «ледяными шарами». Кроме того, прослеживается углекислый газ, угарный газ, метанол, оксид кремния.

Пишут, что сферы холодные и в то же время испускают инфракрасное излучение, как звёзды. Плотность вещества в них, по оценкам, в принципе такая, какая бывает в окрестностях рождающихся звёзд. Поэтому исследователи всё-таки склоняются к тому, что это протозвёзды, окружённые плотными сферическими облаками «сырьевого материала». Проблема в том, что они не находятся внутри звёздных колыбелей — от всех наблюдаемых поблизости молекулярных облаков они явно изолированы. Остаётся предполагать, что это некий новый тип звёзд и одновременно какой-то удивительный тип звездообразования — «в одиночку».

Авторы Адель Романенкова