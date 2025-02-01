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Больше Солнечной системы. В космосе наблюдают странные гигантские сферы

По оценкам, в размерах они могут быть в десять раз больше всей Солнечной системы и намного крупнее любой, даже самой огромной известной звезды.

31 января, 21:27
Учёные встревожены загадочными сферами в космосе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Учёные встревожены загадочными сферами в космосе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Это великолепное молекулярное облако в туманности Орла не только за внешний вид назвали «Столпами творения»: там действительно происходит созидательный процесс — рождение новых звёзд. Светила формируются именно в таких плотных облаках газа и пыли. Они постепенно набирают массу, вещество вокруг будущей звезды выстраивается в виде широкого диска, а со временем в этом диске формируются планеты.

Молекулярное облако «Столпы творения» в туманности Орла. Фото © webbtelescope

Молекулярное облако «Столпы творения» в туманности Орла. Фото © webbtelescope

Так всё началось и в Солнечной системе 4,6 миллиарда лет назад. Астрономы подозревают, что в нашей «звёздной колыбели» Солнце вряд ли было единственным «ребёнком», просто с тех давних пор его звёзды-собратья разлетелись по галактике.

На разных этапах жизни и в зависимости от набранной массы звёзды могут иметь разные размеры, самые большие из известных на сегодняшний день примерно в 2000 раз крупнее Солнца. Например, красный сверхгигант Stephenson 2-18 в созвездии Щита занимает пространство диаметром примерно как у орбиты Сатурна. То есть будь он на месте Солнца, то внутри него оказалось бы больше половины всей Солнечной системы. Но, во всяком случае, ничего крупнее до сих пор в космосе не видели.

Красный сверхгигант Stephenson 2-18. Фото © Wikipedia / PanSTARRS DR1

Красный сверхгигант Stephenson 2-18. Фото © Wikipedia / PanSTARRS DR1

Именно поэтому астрономы пока с трудом понимают, что именно они наблюдают ещё с 2021 года в двух разных местах нашей галактики Млечный Путь. Учёные видят среди звёзд две совершенно необычные сферы. Одна из них находится примерно в 30 тысячах световых лет от нас в галактическом рукаве Центавра, другая — ещё на десяток тысяч световых лет дальше — возле рукава Стрельца. Напомним, мы с вами находимся в скромном рукаве Ориона — и астрономы даже сомневаются, что его можно считать полноценным рукавом.

Местоположение загадочных сфер (обозначены как Object 1 и Object 2). Фото © arxiv

Местоположение загадочных сфер (обозначены как Object 1 и Object 2). Фото © arxiv

Так вот, что странного в этих двух сферах: в первую очередь, пожалуй, размер. Самые минимальные оценки диаметра обоих объектов примерно соответствуют диаметру орбиты Плутона. Верхний предел — в десять раз больше. В любом случае это явно крупнее любой звезды-сверхгиганта, но в то же время — меньше молекулярных облаков, которые «вынашивают» будущие светила.

Загадочные сферы в космосе, обнаруженные в 2021 году. Фото © arxiv

Загадочные сферы в космосе, обнаруженные в 2021 году. Фото © arxiv

И это далеко не всё. По спектру света от далёких звёзд, планет, астероидов астрономы «угадывают», из каких именно веществ состоит то или иное небесное тело: у каждого вещества на спектре просматривается свой собственный «отпечаток пальца». И глядя на эти две сферы, учёные видят, что в них много водяного льда. Их даже прозвали «ледяными шарами». Кроме того, прослеживается углекислый газ, угарный газ, метанол, оксид кремния.

Пишут, что сферы холодные и в то же время испускают инфракрасное излучение, как звёзды. Плотность вещества в них, по оценкам, в принципе такая, какая бывает в окрестностях рождающихся звёзд. Поэтому исследователи всё-таки склоняются к тому, что это протозвёзды, окружённые плотными сферическими облаками «сырьевого материала». Проблема в том, что они не находятся внутри звёздных колыбелей — от всех наблюдаемых поблизости молекулярных облаков они явно изолированы. Остаётся предполагать, что это некий новый тип звёзд и одновременно какой-то удивительный тип звездообразования — «в одиночку».

Звезда не хочет умирать. Возле гигантской чёрной дыры наблюдают то, во что трудно поверить
Звезда не хочет умирать. Возле гигантской чёрной дыры наблюдают то, во что трудно поверить
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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