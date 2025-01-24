Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост нового главы ЦРУ, он принёс присягу

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа, предложенного президентом Дональдом Трампом, на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Прямая трансляция голосования велась на телеканале C-SPAN.

Ранее, 20 января, спецкомитет по разведке Сената поддержал кандидатуру Рэтклиффа, рекомендовав её для одобрения полным составом верхней палаты. В ходе голосования 74 сенатора проголосовали за назначение Рэтклиффа, а 25 высказались против.

По сообщению пресс-пула Белого дома, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс привёл к присяге Рэтклиффа в качестве директора ЦРУ. Политик назвал Рэтклиффа патриотом, а также указал, что тот пользуется доверием избранного президента.

59-летний Рэтклифф ранее занимал пост директора Национальной разведки США в первой администрации Трампа с мая 2020 года по январь 2021 года. До этого он в течение пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса США.