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Регион
23 января, 23:06

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост нового главы ЦРУ, он принёс присягу

Дональд Трамп и Джон Рэтклифф. Обложка © Х / John Ratcliffe

Дональд Трамп и Джон Рэтклифф. Обложка © Х / John Ratcliffe

Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа, предложенного президентом Дональдом Трампом, на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Прямая трансляция голосования велась на телеканале C-SPAN.

Ранее, 20 января, спецкомитет по разведке Сената поддержал кандидатуру Рэтклиффа, рекомендовав её для одобрения полным составом верхней палаты. В ходе голосования 74 сенатора проголосовали за назначение Рэтклиффа, а 25 высказались против.

По сообщению пресс-пула Белого дома, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс привёл к присяге Рэтклиффа в качестве директора ЦРУ. Политик назвал Рэтклиффа патриотом, а также указал, что тот пользуется доверием избранного президента.

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59-летний Рэтклифф ранее занимал пост директора Национальной разведки США в первой администрации Трампа с мая 2020 года по январь 2021 года. До этого он в течение пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса США.

Ранее Дональд Трамп объявил о назначении известных актёров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должности своих спецпосланников в Голливуде. Он выразил гордость от этого решения, подчеркнув, что актёры будут работать над восстановлением киноиндустрии.

Артём Гапоненко
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