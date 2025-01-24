Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на пост нового главы ЦРУ, он принёс присягу
Дональд Трамп и Джон Рэтклифф. Обложка © Х / John Ratcliffe
Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа, предложенного президентом Дональдом Трампом, на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Прямая трансляция голосования велась на телеканале C-SPAN.
Ранее, 20 января, спецкомитет по разведке Сената поддержал кандидатуру Рэтклиффа, рекомендовав её для одобрения полным составом верхней палаты. В ходе голосования 74 сенатора проголосовали за назначение Рэтклиффа, а 25 высказались против.
По сообщению пресс-пула Белого дома, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс привёл к присяге Рэтклиффа в качестве директора ЦРУ. Политик назвал Рэтклиффа патриотом, а также указал, что тот пользуется доверием избранного президента.
59-летний Рэтклифф ранее занимал пост директора Национальной разведки США в первой администрации Трампа с мая 2020 года по январь 2021 года. До этого он в течение пяти лет был членом Палаты представителей Конгресса США.
Ранее Дональд Трамп объявил о назначении известных актёров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона на должности своих спецпосланников в Голливуде. Он выразил гордость от этого решения, подчеркнув, что актёры будут работать над восстановлением киноиндустрии.