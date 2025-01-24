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Регион
24 января, 02:40

Захарова обвинила Запад в чёрной трансплантации органов на Украине

Мария Захарова заявила, что с тел погибших украинских военных вырезают органы для трансплантации. Официальный представитель МИД РФ в беседе с газетой «Известия» отметила, что западные страны участвуют в нелегальной трансплантации органов на Украине.

Захарова обвинила западные страны в использовании Украины для практики «черной трансплантологии». Она добавила, что на Украине при помощи пентагоновских учреждений под контролем украинского Минздрава происходило «узаконивание беззакония». По словам дипломата, Незалежная постепенно превратилась в площадку для экспериментов в биологических лабораториях и нелегальной трансплантации органов, полностью «пробив дно».

Она подчеркнула, что население Украины стало расходным материалом для киевских властей под руководством Владимира Зеленского. Эти действия необходимы тем, кто исчерпал ресурсы в своём регионе и требует новых доноров. Захарова отметила, что они стимулированы потребностью в новых источниках органов, особенно после истощения ресурсов на Балканах.

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Ранее представитель МИД также рассказывала о существовании камер пыток, созданных украинскими солдатами. Там подвергались издевательствам мирные жители Курской области. Эти камеры нашли в подвалах села Русское Поречное, где жестокость украинских военных стала публичной.

Обложка ©

t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Лия Мурадьян
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