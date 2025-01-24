Трамп снова обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет
Во время президентского срока Барака Обамы Россия якобы украла у Соединённых Штатов Америки проект по строительству гиперзвуковых ракет. С таким громким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«Во время администрации Барака Обамы они украли у нас проект, какой-то плохой человек дал им проект», — сказал американский лидер.
По заявлениям нового лидера, он решил наверстать упущенное и уже одобрил строительство гиперзвуковых и «супергиперзвуковых» ракет.
Трамп ранее уже озвучивал такие заявления. В 2023 году в ходе митинга своих сторонников Дональд Трамп заявил о якобы краже Россией чертежей некоей «супер-пупер-ракеты», летающей «супербыстро». Он утверждает, что это произошло в годы администрации Барака Обамы. В Кремле эти обвинения отвергли.
Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla