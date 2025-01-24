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Регион
24 января, 14:19

Трамп снова обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет

Во время президентского срока Барака Обамы Россия якобы украла у Соединённых Штатов Америки проект по строительству гиперзвуковых ракет. С таким громким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Во время администрации Барака Обамы они украли у нас проект, какой-то плохой человек дал им проект», — сказал американский лидер.

По заявлениям нового лидера, он решил наверстать упущенное и уже одобрил строительство гиперзвуковых и «супергиперзвуковых» ракет.

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Трамп ранее уже озвучивал такие заявления. В 2023 году в ходе митинга своих сторонников Дональд Трамп заявил о якобы краже Россией чертежей некоей «супер-пупер-ракеты», летающей «супербыстро». Он утверждает, что это произошло в годы администрации Барака Обамы. В Кремле эти обвинения отвергли.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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