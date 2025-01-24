В Австралии обратили внимание на «стремительное переобувание» Трампа
Conversation: Дональд Трамп изменил тактику по конфликту на Украине
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Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении разрешения конфликта на Украине. На тенденцию обратило внимание австралийское издание Conversation.
«Хотя Трамп находится на посту всего несколько дней, его высказывания по поводу украинского кризиса уже отличаются от прежних», — отмечается в статье.
Авторы подчёркивают, что угрозы, исходящие от американского лидера в адрес России, теперь больше напоминают позицию бывшего президента Джо Байдена: заявления Трампа демонстрируют его готовность действовать даже более решительно, чем его предшественник.
Ранее китайское издание Asia Times тоже посвятило статью изменению риторики Трампа. По мнению журналистов, новый президент США пересмотрел свою стратегию в отношении конфликта в Украине и, по всей видимости, намерен оказать даже большее давление на Россию, чем его предшественник Джо Байден.