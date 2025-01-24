В Австралии обратили внимание на «стремительное переобувание» Трампа

Президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию в отношении разрешения конфликта на Украине. На тенденцию обратило внимание австралийское издание Conversation.

«Хотя Трамп находится на посту всего несколько дней, его высказывания по поводу украинского кризиса уже отличаются от прежних», — отмечается в статье.

Авторы подчёркивают, что угрозы, исходящие от американского лидера в адрес России, теперь больше напоминают позицию бывшего президента Джо Байдена: заявления Трампа демонстрируют его готовность действовать даже более решительно, чем его предшественник.