Эрмитаж вернулся к штатной работе после эвакуации из-за угрозы безопасности
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вновь открыл свои двери для посетителей после временной эвакуации, связанной с угрозой безопасности. Эту информацию Life.ru подтвердили в пресс-службе музея.
Эвакуация произошла в результате получения анонимного сообщения о потенциальной угрозе. В пресс-службе Эрмитажа отметили, что все гости, приобретающие билеты на 24 января, смогут посетить Главный музейный комплекс в любое другое время.
А ранее мотострелки группировки войск «Юг» приступили к эвакуации мирных жителей из города Курахово, который был освобождён Российской армией в начале января.