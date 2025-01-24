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Регион
24 января, 14:37

Эрмитаж вернулся к штатной работе после эвакуации из-за угрозы безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /chrisdorney

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /chrisdorney

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге вновь открыл свои двери для посетителей после временной эвакуации, связанной с угрозой безопасности. Эту информацию Life.ru подтвердили в пресс-службе музея.

Эвакуация произошла в результате получения анонимного сообщения о потенциальной угрозе. В пресс-службе Эрмитажа отметили, что все гости, приобретающие билеты на 24 января, смогут посетить Главный музейный комплекс в любое другое время.

Опубликовано видео эвакуации из Эрмитажа
Опубликовано видео эвакуации из Эрмитажа

А ранее мотострелки группировки войск «Юг» приступили к эвакуации мирных жителей из города Курахово, который был освобождён Российской армией в начале января.

Марина Фещенко
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