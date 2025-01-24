Нейросеть составила список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве
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Искусственный интеллект по запросу Life.ru составил список самых высокооплачиваемых профессий в Москве в январе 2025 года. Интерес к этой теме вызван диалогом президента России Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина на заседании попечительского совета МГУ.
Нейросеть в целом согласилась с Собяниным, обозначив среднюю зарплатную вилку в российской столице на уровне 125-145 тысяч рублей, а также предложила варианты с заработком выше этой суммы. В списке оказались сферы IT и технологии (разработчики программного обеспечения, архитекторы программного обеспечения, специалисты по кибербезопасности), финансовый сектор ( финансовые директора и CFO, инвестиционные аналитики, специалисты по риск-менеджменту), медицина (хирурги, анестезиологи, репродуктологи и менеджеры в области здравоохранения), а также инженерия и производство (инженеры-управленцы и специалисты по автоматизации и робототехнике).
Ранее Путин не поверил, что средняя зарплата в Москве составляет «всего» 160 тысяч рублей. На заседании попечительского совета МГУ глава государства посчитал, что средняя зарплата в вузе отстает от средней московской и запросил параметры последней у мэра столицы Сергея Собянина.