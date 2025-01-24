Средняя зарплата в Москве и других городах. Где работники получают больше всего Средняя зарплата в Москве — порядка 160 тыс. рублей. Какие зарплаты в других городах? 24 января, 15:44 Названы города с самыми высокими зарплатами. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Какая средняя зарплата в Москве

В пятницу, 24 января, Владимир Путин приехал в МГУ накануне 270-летия университета. Президент подчеркнул, что заработные платы молодых специалистов ведущего вуза должны соответствовать статусу университета, и задал вопрос Сергею Собянину о средней зарплате по Москве. Мэр столицы назвал цифру: 140–160 тысяч рублей.

Проводилось достаточно много различных оценок средних зарплат. Данные статистики немного различаются в зависимости от источника. Так, по последним оценкам Росстата, в октябре 2024 года средняя зарплата в Москве составила 151,6 тыс. рублей. Эта цифра фигурирует в свежем отчёте, который был опубликован в конце декабря.

Какие средние зарплаты в разных городах России

Росстат зафиксировал рост зарплат в РФ в октябре на 7,2% в реальном выражении. Соответствующий доклад был опубликован в конце декабря.

За десять месяцев 2024 года реальная зарплата в среднем по стране увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении составила 86,5 тыс. рублей. Это на 16,4% больше по сравнению с сентябрём 2023 года.

Среди лидеров по темпам роста зарплат оказался Татарстан. Там доходы жителей увеличились на 21,8% (82,3 тыс. рублей). В Курганской области они выросли на 21,9% (66 тыс. рублей), а в Оренбургской — на 21,1% (67,1 тыс. рублей). Также в лидерах по росту зарплат оказались Челябинская, Тульская, Костромская, Астраханская и Пензенская области, Удмуртия и Марий Эл.

По данным на 2024 год из рейтинга российских городов РИА «Новости», по уровню зарплат лидируют Новый Уренгой, Салехард и Москва. В Новом Уренгое средняя чистая зарплата в месяц составляет 156,3 тыс. рублей. В Салехарде средняя зарплата — 142,8 тыс. рублей, а в Москве — 160,3 тыс. рублей. Эти города стали лидерами по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного продуктового набора.

Лидером по средней чистой заработной плате на крупных и средних предприятиях стал Анадырь на Чукотке. Там средняя чистая зарплата за месяц превысила 164 тыс. рублей.

Самые низкие средние месячные зарплаты были зафиксированы в Элисте и Владикавказе. Они составили 44,3 и 44,4 тыс. рублей в месяц соответственно.

Авторы Нина Важдаева