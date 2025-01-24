Уголовное дело из-за церковных записок возбудили в Москве

В центре Москвы на Никольской улице мошенники открыли подставную церковную лавку. Злоумышленники предлагают отправить записки на Афон и вообще в любой храм за шесть тысяч рублей. Об одной из жертв сообщил Mash.

Злоумышленники предлагают отправить записки на Афон и другие храмы мира. Видео © Telegram / Mash

44-летняя женщина поверила мошенникам и отдала шесть тысяч рублей, чтобы священник помолился за её родных и близких. Уже дома жертва злоумышленников решила почитать отзывы и поняла, что её обманули. По данным телеграм-канала, пострадавшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.