Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 16:10

Уголовное дело из-за церковных записок возбудили в Москве

Mash: В Москве мошенники организовали подставную церковную лавку на Никольской

В центре Москвы на Никольской улице мошенники открыли подставную церковную лавку. Злоумышленники предлагают отправить записки на Афон и вообще в любой храм за шесть тысяч рублей. Об одной из жертв сообщил Mash.

Злоумышленники предлагают отправить записки на Афон и другие храмы мира. Видео © Telegram / Mash

44-летняя женщина поверила мошенникам и отдала шесть тысяч рублей, чтобы священник помолился за её родных и близких. Уже дома жертва злоумышленников решила почитать отзывы и поняла, что её обманули. По данным телеграм-канала, пострадавшая обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело.

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения
В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения

Ранее Life.ru рассказывал, как прикрывавшаяся спецслужбами женщина продавала российскую недвижимость в Берлине. Злоумышленница, прибегнув к махинациям, реализовала российскую собственность на 14 миллионов евро. Её обвинили в фальсификации официальных документов и в крупном мошенничестве. По данным правоохранителей, обвиняемая представлялась агентом секретной службы.

Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar