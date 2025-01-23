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23 января, 13:43

В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения

В Москве правоохранители пресекли деятельность сети аптек, где продавался контрафактный препарат для похудения. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по столице.

В Москве накрыли сеть аптек, торговавших контрафактными препаратами для избавления от лишнего веса. Видео © Telegram / Столичный СК

Следствие считает, что мошенники с 2023 года закупали за рубежом некачественные медицинские препараты, после чего распространяли их по российским аптекам для дальнейшего сбыта. Силовики задержали пятерых человек. Стоимость изъятого контрафакта оценивается в более чем 10 миллионов рублей.

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Накануне Life.ru рассказывал о том, как сотрудники полиции в Волгограде задержали подозреваемых в незаконной торговле дикими животными. В ходе обысков из офиса преступников изъяли 2000 рогов сайгака.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Юрий Лысенко
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