В Москве накрыли сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для похудения

В Москве правоохранители пресекли деятельность сети аптек, где продавался контрафактный препарат для похудения. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по столице.

Следствие считает, что мошенники с 2023 года закупали за рубежом некачественные медицинские препараты, после чего распространяли их по российским аптекам для дальнейшего сбыта. Силовики задержали пятерых человек. Стоимость изъятого контрафакта оценивается в более чем 10 миллионов рублей.