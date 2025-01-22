Бастрыкин заинтересовался бандой хулиганок, избивавших жителей Белгорода ради видео
СК начал проверку банды девушек, избивавшей жителей Белгорода
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, связанного с избиением жителей Белгорода бандой местных хулиганок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.
Председатель Следкома поручил руководителю регионального управления подготовить доклад о ходе проверки, а также обо всех установленных деталях происшествия.
Ранее Life.ru писал о банде девушек, которые держат в страхе жителей Белгорода. Дамы выбирают себе случайных жертв на улице или в кафе, после чего начинают жестоко бить ни в чём неповинных людей, снимая происходящее на видео. Контент подружек активно распространяется в Интернете.
Life.ru