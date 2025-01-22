Бастрыкин заинтересовался бандой хулиганок, избивавших жителей Белгорода ради видео

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, связанного с избиением жителей Белгорода бандой местных хулиганок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.

Председатель Следкома поручил руководителю регионального управления подготовить доклад о ходе проверки, а также обо всех установленных деталях происшествия.