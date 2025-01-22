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Регион
22 января, 13:31

Бастрыкин заинтересовался бандой хулиганок, избивавших жителей Белгорода ради видео

СК начал проверку банды девушек, избивавшей жителей Белгорода

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, связанного с избиением жителей Белгорода бандой местных хулиганок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки по ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — отмечается в сообщении.

Председатель Следкома поручил руководителю регионального управления подготовить доклад о ходе проверки, а также обо всех установленных деталях происшествия.

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Ранее Life.ru писал о банде девушек, которые держат в страхе жителей Белгорода. Дамы выбирают себе случайных жертв на улице или в кафе, после чего начинают жестоко бить ни в чём неповинных людей, снимая происходящее на видео. Контент подружек активно распространяется в Интернете.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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