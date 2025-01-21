Избивают прохожих ради видео: Банда девушек терроризирует жителей Белгорода

В Белгороде группа девушек устраивает нападения на случайных прохожих, избивая их ногами на улице и в кафе. Как сообщает SHOT, всё происходящее участницы снимают на камеру и выкладывают в соцсети.

Свидетели и жертвы атак рассказали, что зачинщицами драк являются Ангелина и Александра. Вместе с подругами они выбирают людей для нападений в разных местах — от баров и кафе до оживлённых улиц. Пострадавшими оказываются как мужчины, так и женщины.

Зачинщицы уличных драк. Фото © SHOT

Жертвы уточнили, что девушки часто провоцируют конфликты, после чего накидываются на пострадавших, при этом злоумышленницы выкрикивают оскорбления, наносят удары по лицу и тянут за волосы. Несколько потерпевших получили травмы, включая сотрясение мозга и переломы.