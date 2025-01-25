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Регион
25 января, 02:41

Производственный объект загорелся в Киеве после ночных взрывов

В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местный телеканал ТСН.

«Староконстантинов — взрывы... Киев — взрывы», — гласит пост.

По данным Киевской областной военной администрации, в результате одного из прилётов произошло возгорание производственного объекта на площади 600 квадратных метров.

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Ранее взрывы прозвучали также в Полтавской и Черниговской областях Незалежной. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога была объявлена в районе двух часов ночи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Тимур Хингеев
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