Производственный объект загорелся в Киеве после ночных взрывов
В Киеве и Староконстантинове Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местный телеканал ТСН.
«Староконстантинов — взрывы... Киев — взрывы», — гласит пост.
По данным Киевской областной военной администрации, в результате одного из прилётов произошло возгорание производственного объекта на площади 600 квадратных метров.
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Ранее взрывы прозвучали также в Полтавской и Черниговской областях Незалежной. Согласно онлайн-карте, воздушная тревога была объявлена в районе двух часов ночи.
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