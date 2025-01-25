«Фейерверк был огромный»: Российский лётчик рассказал об уничтожении целого арсенала ВСУ одним залпом

Удостоенный трёх орденов Мужества российский лётчик с позывным Комиссар рассказал о смелой операции в зоне СВО, которая принесла ему одну из высших госнаград. В ходе задания герой уничтожил украинский военно-транспортный самолёт Ан-124, который разгружался на аэродроме.

Боец подчеркнул, что приказ нужно было выполнять в спешке, пока груз не увезли с взлётно-посадочной полосы. На поражение крупной цели у двух экипажей ушёл всего час.

«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», — поделился лётчик с RT, добавив, что двух лётчиков и двух штурманов после операции представили к наградам.

Комиссар также вспомнил свой первый орден Мужества, который он получил за посадку самолёта с отказавшими двигателями в Сирии. Несмотря на сложные метеоусловия и почти полное отсутствие видимости, ему удалось приземлить технику.