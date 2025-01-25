Суд обязал отправить деньги из Монако дочери основателя «Б.Ю. Александров»

Черёмушкинский суд Москвы обязал отправить средства основателя компании «Ростагроэкспорт» Бориса Александрова со счёта в Монако его дочери Екатерине. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Бизнесмен умер в 2020 году и с тех пор началась делёжка наследства. Екатерина утверждала, что в 2019 году она предоставила отцу беспроцентный займ для оформления вида на жительство, подтвердив это выписками из банка. Отец должен был вернуть деньги 1 декабря 2020 года, но не успел. Родственники пытались оспорить договор займа. В итоге Мосгорсуд признал договор недействительным.

Тем не менее Екатерина вновь подала иск в Черёмушкинский суд Москвы, настаивая на законности займа и считая раздел средств несправедливым. Суд вынес решение в её пользу, исключив счёт в Монако из наследства и обязав других наследников вернуть деньги Екатерине.