В России предлагают давать льготную ипотеку под 6% за обещание родить ребёнка

Представители строительной отрасли предложили ввести специальную программу для получения льготной ипотеки под 6%. Они предлагают выдавать её семьям, которые только собираются завести ребёнка. Формально ипотека будет выдаваться под рыночный процент (22,5%), но выплачивать необходимо только 6%. Если в течение двух лет супружеская пара не родит ребёнка, их переведут на рыночный процент.

«Преимущество в том, что через два года Центробанк ожидает заметного снижения ставки, и даже если родить ребенка не получится, коммерческие проценты по ипотеке будут заметно ниже, чем нынешние 22-24%», — объяснил генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов в интервью «Фонтанке».

Инициатива была выдвинута во время очередного заседания под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас идея находится в стадии разработки, необходимо предотвратить все лазейки для махинаций. Её обсуждают в строительным и финансовом блоках в правительстве.