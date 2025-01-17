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Регион
17 января, 10:26

В России продлили до 2027 года программу льготной ипотеки для чиновников

Российские власти приняли решение о продлении до 1 февраля 2027 года программы льготной ипотеки под 12% для чиновников, она стартовала ещё в 2024 году в качестве экспериментального варианта. Об изменении сроков говорится в постановлении Правительства РФ.

«Провести в период с 15 июля 2024 года по 1 февраля 2027 года эксперимент по внедрению на федеральной государственной гражданской службе ипотечной системы обеспечения федеральных государственных гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета», — сказано в тексте.

По истечении срока предлагается оценить итоги действия программы и принять решение о её новом продлении, также рассматривается вариант в дальнейшем ограничиться лишь единовременными субсидиями чиновникам на приобретение жилья.

Стало известно, сколько россиян готовы создать семью ради льготной ипотеки
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Ранее президент России Владимир Путин попросил в ускоренном порядке предоставить ему предложения по новым мерам в ипотечной сфере, которые смогут поддержать как граждан страны, так и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки.

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freepik

Татьяна Миссуми
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