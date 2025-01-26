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25 января, 23:04

Усман Нурмагомедов перебил Пола Хьюза и защитил пояс чемпиона PFL

Усман Нурмагомедов. Обложка © PFL

Усман Нурмагомедов. Обложка © PFL

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в рамках титульного боя лёгкой весовой категории на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае. Бой завершился по решению судей после пяти раундов.

Два арбитра присудили победу Нурмагомедову со счётом 48:46, а один судья объявил ничью — 47:47. Теперь в статистике Нурмагомедова 19 побед в 19 боях.

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Напомним, что это первый бой двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в PFL. Ранее он трижды защищал чемпионский пояс в лиге Bellator.

Тимур Хингеев
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