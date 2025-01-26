Усман Нурмагомедов перебил Пола Хьюза и защитил пояс чемпиона PFL

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в рамках титульного боя лёгкой весовой категории на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае. Бой завершился по решению судей после пяти раундов.

Два арбитра присудили победу Нурмагомедову со счётом 48:46, а один судья объявил ничью — 47:47. Теперь в статистике Нурмагомедова 19 побед в 19 боях.