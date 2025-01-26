Усман Нурмагомедов перебил Пола Хьюза и защитил пояс чемпиона PFL
Усман Нурмагомедов. Обложка © PFL
Российский боец ММА Усман Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Полом Хьюзом в рамках титульного боя лёгкой весовой категории на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае. Бой завершился по решению судей после пяти раундов.
Два арбитра присудили победу Нурмагомедову со счётом 48:46, а один судья объявил ничью — 47:47. Теперь в статистике Нурмагомедова 19 побед в 19 боях.
Напомним, что это первый бой двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в PFL. Ранее он трижды защищал чемпионский пояс в лиге Bellator.