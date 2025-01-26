Трамп выступит с речью о будущем США на сессии Конгресса 4 марта

Президент США Дональд Трамп примет участие в совместной сессии Конгресса, которая состоится 4 марта 2025 года. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. В ходе выступления глава государства подробно изложит суть своей концепции «Америка прежде всего» и озвучит приоритеты на предстоящие четыре года.

«Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед Конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года», — говорится в письме Джонсона.