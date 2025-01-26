Трамп выступит с речью о будущем США на сессии Конгресса 4 марта
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп примет участие в совместной сессии Конгресса, которая состоится 4 марта 2025 года. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. В ходе выступления глава государства подробно изложит суть своей концепции «Америка прежде всего» и озвучит приоритеты на предстоящие четыре года.
«Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед Конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года», — говорится в письме Джонсона.
Ранее Дональд Трамп заявил, что территория Соединённых Штатов может значительно увеличиться. Президент не уточнил, за счёт каких государств он планирует осуществить анонсированное расширение. Однако до этого республиканец неоднократно сообщал о намерении присоединить Гренландию, Канаду и даже Мексику.