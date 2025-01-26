Мужчина ранил двух человек ножом в супермаркете во Франции

В юго-восточном французском городе Апт мужчина напал с ножом на двоих людей. Антитеррористическая прокуратура страны открыла расследование по нескольким статьям, сообщила радиостанция France Bleu.

«Клиент супермаркета в Апт был ранен ударами ножом в субботу мужчиной 32 лет… национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту нескольких случаев покушения на убийство на почве терроризма», — рассказали журналисты.

Позже выяснилось, что у нападавшего была судимость за насильственные преступления и изготовление взрывчатых средств. По информации, предоставленной источником радиостанции FranceInfo, у подозреваемого есть психические расстройства.