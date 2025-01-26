Мужчина ранил двух человек ножом в супермаркете во Франции
France Bleu: В магазине на юго-востоке Франции мужчина ранил двух человек ножом
В юго-восточном французском городе Апт мужчина напал с ножом на двоих людей. Антитеррористическая прокуратура страны открыла расследование по нескольким статьям, сообщила радиостанция France Bleu.
«Клиент супермаркета в Апт был ранен ударами ножом в субботу мужчиной 32 лет… национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту нескольких случаев покушения на убийство на почве терроризма», — рассказали журналисты.
Позже выяснилось, что у нападавшего была судимость за насильственные преступления и изготовление взрывчатых средств. По информации, предоставленной источником радиостанции FranceInfo, у подозреваемого есть психические расстройства.
Ранее Life.ru рассказывал, что мужчина с ножом напал на посетителей кафе в Израиле. В ходе нападения четверо людей были серьезно ранены. Преступника удалось остановить девушке, застрелившей его из пистолета. Выяснилось, что он был марокканским эмигрантом с видом на жительство в США.
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