В Египте заново рассмотрят иски родственников погибших при теракте над Синаем

Многомиллионные иски от родственников российских граждан, погибших в результате подрыва авиалайнера А321 компании «Когалымавиа» в 2015 году над Синаем, будут пересмотрены в Египте. Такое решение было принято кассационным судом страны, который удовлетворил апелляции адвокатов, предъявивших претензии как к российскому перевозчику и его страховщику, так и к египетским властям, сообщает издание «Коммерсант».

Судья кассационного суда Фейсал Абдель Хамид Хархаш, находясь в присутствии судьи Мухаммада Атефа Табета и главного прокурора кассационного суда Мохамеда Хамзави, принял решение удовлетворить обращение адвокатов истцов и аннулировать решение более низкой инстанции. Дело будет вновь рассмотрено апелляционным судом, ранее возглавляемым лицом, получившим выговор за нарушения.

Согласно информации издания, в затянувшемся расследовании произошёл поворот после того, как выяснилось, что пассажирский аэробус A320 компании EgyptAir, который потерпел крушение в Средиземном море через полгода после инцидента с российским самолётом, также подорвали. Прокуратура Египта выяснила, что бомбу заложили в контейнере для питания членов экипажа, находившемся в отсеке около пилотской кабины. В результате взрыва была повреждена кислородная система, что привело к возникновению пожара. Второй пилот предпринял попытки потушить огонь, но повреждения оказались слишком серьёзными.

Напомним, 31 октября 2015 года авиалайнер Airbus A321, принадлежащий компании «Когалымавиа», разбился над Синайским полуостровом во время рейса из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Спустя 20 минут после взлёта в хвостовой части самолёта произошёл взрыв самодельной бомбы. Погибли 224 человека. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группа ИГИЛ*.