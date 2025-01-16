Казахстан отреагировал на стенограмму доклада пилотов самолёта AZAL перед авиакатастрофой
Минтранс Казахстана оставил без комментариев слухи об авиакатастрофе под Актау
Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана
Комиссия при Минтрансе Казахстана по расследованию крушения самолёта Баку – Грозный не будет комментировать необоснованные слухи из Сети, пока не установит истинные причины авиакатастрофы. Об этом сказано в официальном заявлении министерства по поводу появления в интернете текстовой расшифровки переговоров лайнера AZAL с диспетчерами в России, согласно которым в борт врезались птицы.
«До публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — говорится говорится в коммюнике.
Минтранс обещал обнародовать предварительный отчёт в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и приложения 13 Международной организации гражданской авиации (ICAO / ИКАО).
Напомним, 25 декабря прошлого года на подлёте к аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек, включая семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта были отправлены в Бразилию на расшифровку, а позже возвращены обратно в Казахстан. В СК России тем временем изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего самолёта.