Казахстан отреагировал на стенограмму доклада пилотов самолёта AZAL перед авиакатастрофой

Комиссия при Минтрансе Казахстана по расследованию крушения самолёта Баку – Грозный не будет комментировать необоснованные слухи из Сети, пока не установит истинные причины авиакатастрофы. Об этом сказано в официальном заявлении министерства по поводу появления в интернете текстовой расшифровки переговоров лайнера AZAL с диспетчерами в России, согласно которым в борт врезались птицы.