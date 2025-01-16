Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 08:38

Казахстан отреагировал на стенограмму доклада пилотов самолёта AZAL перед авиакатастрофой

Минтранс Казахстана оставил без комментариев слухи об авиакатастрофе под Актау

Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

Комиссия при Минтрансе Казахстана по расследованию крушения самолёта Баку – Грозный не будет комментировать необоснованные слухи из Сети, пока не установит истинные причины авиакатастрофы. Об этом сказано в официальном заявлении министерства по поводу появления в интернете текстовой расшифровки переговоров лайнера AZAL с диспетчерами в России, согласно которым в борт врезались птицы.

«До публикации предварительного отчёта комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», — говорится говорится в коммюнике.

Минтранс обещал обнародовать предварительный отчёт в соответствии с требованиями законодательства Казахстана и приложения 13 Международной организации гражданской авиации (ICAO / ИКАО).

Опубликована запись радиообмена разбившегося под Актау самолёта с диспетчером
Опубликована запись радиообмена разбившегося под Актау самолёта с диспетчером

Напомним, 25 декабря прошлого года на подлёте к аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Воздушное судно направлялось из Баку в Грозный. В авиакатастрофе погибли 38 человек, включая семеро россиян. Чёрные ящики с разбившегося борта были отправлены в Бразилию на расшифровку, а позже возвращены обратно в Казахстан. В СК России тем временем изучают переговоры диспетчеров с экипажем рухнувшего самолёта.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Авиакатастрофа в Казахстане
  • Казахстан
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar