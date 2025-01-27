Избивавший маленькую дочь из-за СВО англичанин хочет вернуть ребёнка обратно в Лондон

Стали известны новые подробности скандальной истории с англичанином Дарраном Уилдоном, который слетел с катушек после СВО и стал избивать русскую жену Елену и их общую семилетнюю дочь. Иностранец-русофоб обвинил супругу в похищении ребёнка и хочет вернуть малышку обратно в Лондон из Белгорода, где семья скрывается от тирана. Об этом стало известно SHOT.

Мужчина уже отправил запрос на розыск своей дочери. Он заявил, якобы супруга тайно похитила ребёнка и без его ведома увезла в РФ. Елена же утверждает, что перед отлётом из Англии уведомила все необходимые службы, а уже в России подала заявление в МВД и в суд о разводе и правах на ребёнка. Дело до сих пор рассматривается служителями Фемиды.

По словам Елены, российские судебные приставы уже начали их преследовать: исполнительное производство было инициировано Департаментом защиты прав детей Минпросвещения РФ после запроса Британии о розыске ребёнка. Сотрудники ФССП требуют сообщить место фактического проживания дочери, чтобы передать её отцу. Однако исполнять это требование женщина отказывается, так как опасается за жизнь малышки. Девочка, по словам мамы, панически боится отца. На фоне стресса у неё обострилось опасное заболевание — васкулит. Школьница уже несколько раз попадала в больницу.

В SHOT выяснили, что Уилдон является сторонником ЛГБТ* и прошёл два курса по изучению нетрадиционных гендеров. Даже если ребёнка насильно увезут в Лондон, отец по закону не сможет с ним увидеться: после очередного дебоша мужчине запретили приближаться к девочке. Поэтому её просто передадут британским органам опеки.

Сейчас ребёнок живёт с мамой и её родственниками, учится в одной из белгородских школ и занимается музыкой. Из своей квартиры семье пришлось съехать, так как рядом с их домом упала украинская ракета. Министерство просвещения России сообщило SHOT, что находится в постоянном контакте с Еленой и следит за развитием ситуации.

Началом этой драматичной истории Life.ru делился ранее. Англичанин начал угрожать семье расправой и издеваться над женой и дочкой после февраля 2022 года, став жертвой антироссийской пропаганды. В результате уроженке Белгорода пришлось бежать на родину, чтобы спастись самой и уберечь ребёнка.