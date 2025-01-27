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Регион
27 января, 06:46

Объекты инфраструктуры повреждены в Сумах и области

В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены инфраструктурные объекты

На северо-востоке Украины повреждения в результате взрывов получили различные инфраструктурные объекты. Об этом сообщает местная областная военная администрация (ОВА).

«В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты», — говорится в сообщении.

Военная администрация также сообщила, что в результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте ударов ведутся ремонтные работы и дежурят соответствующие службы. О каких именно объектах идёт речь — неизвестно. Более подробная информация также не была раскрыта.

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Ранее Life.ru рассказал, что в ночь на 26 января в нескольких городах Украины прогремели взрывы. Удары были слышны в Староконстантинове, Сумах, Харькове, Днепре и Вилкове. Кроме того, в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога: в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской, Ровненской и Черкасской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Наталья Афонина
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