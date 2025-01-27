Объекты инфраструктуры повреждены в Сумах и области

На северо-востоке Украины повреждения в результате взрывов получили различные инфраструктурные объекты. Об этом сообщает местная областная военная администрация (ОВА).

«В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты», — говорится в сообщении.

Военная администрация также сообщила, что в результате атаки никто не пострадал. Сейчас на месте ударов ведутся ремонтные работы и дежурят соответствующие службы. О каких именно объектах идёт речь — неизвестно. Более подробная информация также не была раскрыта.