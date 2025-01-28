По прозвищу Кобра. Российские силовики нашли карателей, истязавших жителей Курской области На скамье подсудимых оказались два боевика ВСУ, которые, по данным силовиков, насиловали, пытали и убивали гражданских в селе Русское Поречное. На их руках кровь по меньшей мере пятнадцати человек, в том числе стариков и женщин. Что о них известно? 27 января, 21:15 Суд отправил под арест двух украинских боевиков, издевавшихся над курянами. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / leolintang, Anelo

Как мучили и убивали жителей курского села Русское Поречное

В январе наша армия освободила от ВСУ село Русское Поречное в Курской области. Украинские каратели контролировали территорию около четырёх месяцев. За это время они измучили и казнили больше десятка мирных жителей. В подвалах домов найдены обезображенные тела девяти пожилых людей. Также сообщалось об изнасиловании и убийстве шести местных женщин.

— Нацисты пытали даже бабушек и дедушек, которые не успели эвакуироваться, руки связаны были, их загнали в подвал и закинули туда несколько гранат. А у одной из женщин было два пулевых ранения в затылок, — рассказали наши военнослужащие из группировки «Север».

Видеодоказательства зверств без ретуши можно найти в телеграм-каналах. Губернатор региона Александр Хинштейн назвал произошедшее геноцидом.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Насильник по прозвищу Кобра из запорожского ПТУ

По выводам российских силовиков, на счету палача ВСУ Евгения Фабрисенко убийство двенадцати жителей Русского Поречного. Причём половина жертв — это изнасилованные перед смертью женщины.

Наши военные смогли взять карателя в плен. На днях его арестовал Ленинский районный суд Курска. Ему инкриминируют «террористические акты, повлекшие причинение смерти» и «преступления против половой неприкосновенности». В общей сложности это пожизненный срок.

Евгению Фабрисенко 26 лет. Он родился в Запорожье, жил в обшарпанной хрущёвке на окраине города и отучился в местном ПТУ на оператора компьютерного набора. Судя по соцсетям, почти все его однокашники — девчонки ниже его на две-три головы. Главное увлечение Фабрисенко — американский рестлинг. В соцсетях он называл себе никами знаменитых рестлеров — Кобра, Вайпер и Рон, при этом постоянно постил огнестрельное оружие и боевые ножи. Ещё Фабрисенко — фанат украинских боксёров братьев Кличко и Александра Усика.

По сайту ПТУ, где учился боевик, очень хорошо видно, как его накачали бандеровщиной. Например, он регулярно участвовал в вечерах памяти «героев», воевавших на стороне Гитлера против СССР. Также Фабрисенко являлся членом запорожского Комитета волонтёров для помощи украинским военным.

А вот с личной жизнью у Евгения Фабрисенко на гражданке не складывалось. Последний год перед началом СВО он постоянно лайкал и отмечал на фото девушку, которая вскоре вышла замуж за другого. Дальше Фабрисенко ушёл на фронт. Перед самым попаданием в плен под Курском он служил старшим солдатом 92-й бригады ВСУ.







Пулемётчик из Кременчуга казнил безоружных российских военных

Во 2-й Западный окружной военный суд передано дело рядового ВФУ Александра Гусака. До взятия в плен он был пулемётчиком 82-й десантно-штурмовой бригады. Его видели в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

На днях Следственный комитет России опубликовал видео с его признанием в расстреле трёх сдавшихся безоружных российских военных недалеко от села Русское Поречное.

Про Александра Гусака известно очень мало. Ему 45 лет. Был прописан в панельной пятиэтажке в полтавском городе Кременчуге.





Авторы Пётр Егоров