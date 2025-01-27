В мире осталось около 220 тысяч человек, переживших Холокост

Сейчас в мире осталось около 200 тысяч человек, которые пережили Холокост. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на общественную организацию Claims Conference. Там отметили, что подавляющее большинство выживших жертв нацистских гонений — 95% — родились между 1928 и 1946 годами, и многие переживали то страшное время, будучи детьми.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный в честь миллионов человек, погибших в результате нацистского геноцида. В этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), один из самых известных лагерей смерти, где были убиты больше миллиона людей. Life.ru рассказывал, что происходило в так называемых лагерях смерти, и, что пришлось пережить тем люядм, которые выжили благодаря советским воинам.