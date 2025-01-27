Матвиенко призвала не забывать ужасную правду о Холокосте

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество не забывать правду о Холокосте и преступлениях против человечности. Об этом она заявила по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

«В Международный день памяти жертв Холокоста мы склоняем головы, вспоминая о безвинно убитых в концентрационных лагерях и в ходе карательных операций», — говорится в обращении спикера.

Матвиенко объяснила, что Холокост — это ужасный урок истории, который ясно демонстрирует, к каким последствиям приводят идеи превосходства и исключительности, а также разделение по национальному и религиозному признакам. Она подчеркнула, что Россия приложит все усилия для сохранения общечеловеческих ценностей в мире и не останется безучастной к проявлениям нацизма, ксенофобии и экстремизма.

«Любые попытки подчинить наше государство или сдержать его развитие заведомо обречены на провал. Наш общий долг как потомков поколения победителей помнить о цене, которую заплатили отцы и деды за победу над фашизмом», — обозначила председатель Совфеда.

Матвиенко призвала народ помнить о миллионах узников, которые стали жертвами пыток в лагерях, подобных Освенциму. Она также заявила, что «такие акты геноцида не должны повториться».