Путин обсудил урегулирование на Украине с президентом Бразилии
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, инициатором которого стала бразильская сторона.
По сообщениям Кремля, лидеры обсудили развитие партнёрства двух стран, вопросы урегулирования украинского конфликта, а также обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учётом прихода к власти в США Дональда Трампа.
«В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтверждён обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения», — добавили в пресс-службе российского лидера.
Также Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который одержал убедительную победу на президентских выборах. Лидеры также сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.
Life.ru