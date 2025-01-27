Путин обсудил урегулирование на Украине с президентом Бразилии

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, инициатором которого стала бразильская сторона.

По сообщениям Кремля, лидеры обсудили развитие партнёрства двух стран, вопросы урегулирования украинского конфликта, а также обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учётом прихода к власти в США Дональда Трампа.

«В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтверждён обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения», — добавили в пресс-службе российского лидера.