Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 января, 15:34

Путин обсудил урегулирование на Украине с президентом Бразилии

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, инициатором которого стала бразильская сторона.

По сообщениям Кремля, лидеры обсудили развитие партнёрства двух стран, вопросы урегулирования украинского конфликта, а также обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учётом прихода к власти в США Дональда Трампа.

«В связи с переходом в 2025 году председательства в БРИКС от России к Бразилии подтверждён обоюдный настрой на тесную координацию позиций по всей обширной повестке дня деятельности объединения», — добавили в пресс-службе российского лидера.

Также Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который одержал убедительную победу на президентских выборах. Лидеры также сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Бразилия
  • Лула да Силва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar